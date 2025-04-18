ПРЕДНІЗОЛОН (PREDNISOLON)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,58
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,37
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,79
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
133,49
Економія при броні: -7,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
135,80
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
106,10
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
108,95
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
107,25
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
133,57
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
135,14
Економія при броні: -6,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,13
Економія при броні: -5,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,21
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,50
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
103,37
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
108,23
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,52
Економія при броні: -6,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 33-А
5.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,56
Економія при броні: -8,20 грн