ПРЕДНІЗОЛОН (PREDNISOLON)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,07
Економія при броні: -5,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,32
Економія при броні: -5,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,40
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,55
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,51
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,96
Економія при броні: -4,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
101,23
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
108,90
Економія при броні: -7,41 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
128,01
Економія при броні: -3,84 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,40
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,90
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,46
Економія при броні: -3,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
99,04
Економія при броні: -2,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
113,20
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
101,80
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
3.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
99,04
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,26
Економія при броні: -5,75 грн