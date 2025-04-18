ПРЕДНІЗОЛОН (PREDNISOLON)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
88,95
Економія при броні: -4,11 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
116,67
Економія при броні: -17,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,91
Економія при броні: -6,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,13
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
107,25
Економія при броні: -5,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
99,04
Економія при броні: -2,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,13
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,43
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
106,10
Економія при броні: -4,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
108,02
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
106,06
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн