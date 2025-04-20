ПРЕДНІЗОЛОН (PREDNISOLON)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
103,45
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,06
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,47
Економія при броні: -8,11 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
134,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
133,94
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА