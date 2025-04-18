ПРЕДНІЗОЛОН (PREDNISOLON)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
106,38
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
133,72
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
103,47
Економія при броні: -4,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
1.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,97
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
103,85
Економія при броні: -5,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
102,74
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
136,82
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
137,77
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,47
Економія при броні: -5,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
135,68
Економія при броні: -7,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
108,49
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,91
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
105,91
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
104,36
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
107,34
Економія при броні: -5,55 грн