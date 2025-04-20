Метоклопрамід-Здоров'Я (Metoclopramide-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
95,92
Економія при броні: -7,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
62,92
Економія при броні: -3,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -6,00 грн
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
95,88
Економія при броні: -11,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -12,50 грн
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -12,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
28,00
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
75,00
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я