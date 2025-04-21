Метоклопрамід-Здоров'Я (Metoclopramide-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
81,30
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я