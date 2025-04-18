Метоклопрамід-Здоров'Я (Metoclopramide-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -12,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
81,30
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -12,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я