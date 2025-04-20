Метоклопрамід-Здоров'Я (Metoclopramide-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
53,88
Економія при броні: -8,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
89,80
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Метоклопрамід-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -6,00 грн
Метоклопрамід-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
95,88
Економія при броні: -11,88 грн