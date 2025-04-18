Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
439,40
Економія при броні: -28,76 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1279,81
Економія при броні: -143,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
394,99
Економія при броні: -14,39 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1240,81
Економія при броні: -53,31 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
404,30
Економія при броні: -71,39 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1244,65
Економія при броні: -52,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
219,22
Економія при броні: -39,67 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1190,84
Економія при броні: -89,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1231,00
Економія при броні: -43,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
395,03
Економія при броні: -50,09 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1270,91
Економія при броні: -164,06 грн