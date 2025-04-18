Київ
Мексикор® (Mexicor)

Мексикор® (Mexicor)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 849 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
347,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
366,50 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1231,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
357,10 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
366,50 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
342,54 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1195,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,10
Економія при броні: -31,20 грн
381,90 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -10,20 грн
1197,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Економія при броні: -7,90 грн
381,90 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90
Економія при броні: -32,50 грн
1197,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
434,74
Економія при броні: -66,08 грн
368,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
350,72 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1130,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -43,91 грн
1163,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
436,60
Економія при броні: -83,66 грн
352,94 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1302,37
Економія при броні: -153,17 грн
1149,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
363,80 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1198,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
351,02 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1200,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
384,20
Економія при броні: -33,65 грн
350,55 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -21,28 грн
1186,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
351,24 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1203,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
366,50 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1165,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1261,81
Економія при броні: -107,88 грн
1153,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
190,95 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
838,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
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