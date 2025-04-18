Київ (адресу не вказано)
Доступно в 849 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,10
Економія при броні: -31,20 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Економія при броні: -7,90 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90
Економія при броні: -32,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
434,74
Економія при броні: -66,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -43,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
436,60
Економія при броні: -83,66 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1302,37
Економія при броні: -153,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
384,20
Економія при броні: -33,65 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -21,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1261,81
Економія при броні: -107,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"