Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
433,38
Економія при броні: -91,73 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1292,79
Економія при броні: -185,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
390,00
Економія при броні: -64,00 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
433,55
Економія при броні: -52,36 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1341,10
Економія при броні: -66,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
407,51
Економія при броні: -65,79 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1253,89
Економія при броні: -140,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
424,36
Економія при броні: -75,79 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1266,90
Економія при броні: -145,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
432,19
Економія при броні: -83,55 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1290,22
Економія при броні: -169,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
429,43
Економія при броні: -100,30 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1280,99
Економія при броні: -159,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
416,11
Економія при броні: -76,37 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1281,01
Економія при броні: -99,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
439,32
Економія при броні: -99,39 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1311,50
Економія при броні: -130,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
435,85
Економія при броні: -96,11 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1269,49
Економія при броні: -88,24 грн