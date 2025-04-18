Харків (адресу не вказано)
Доступно в 377 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
403,33
Економія при броні: -51,40 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1145,37
Економія при броні: -104,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
404,77
Економія при броні: -55,73 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1277,18
Економія при броні: -127,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,10
Економія при броні: -29,70 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1231,00
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00
Економія при броні: -29,60 грн
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
603,75
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мексикор® капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"