Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
101,00
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,96
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,00
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,69
Економія при броні: -3,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,41
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,33
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,87
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,45
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,48
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,44
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
94,01
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,26
Економія при броні: -8,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,91
Економія при броні: -6,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,10
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
94,77
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,21
Економія при броні: -9,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
93,01
Економія при броні: -3,01 грн