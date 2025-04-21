Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,81
Економія при броні: -7,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,62
Економія при броні: -7,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,10
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,74
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,43
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,94
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,73
Економія при броні: -9,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,00
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,54
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,00
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,78
Економія при броні: -4,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,10
Економія при броні: -8,34 грн