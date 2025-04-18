Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,12
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,16
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,97
Економія при броні: -6,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
89,85
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,75
Економія при броні: -4,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,65
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,85
Економія при броні: -5,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,70
Економія при броні: -4,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
101,60
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,46
Економія при броні: -4,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,97
Економія при броні: -6,43 грн