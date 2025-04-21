Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,47
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,07
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
93,92
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,00
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,20
Економія при броні: -10,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,64
Економія при броні: -9,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,40
Економія при броні: -9,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,80
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,14
Економія при броні: -7,73 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,87
Економія при броні: -12,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,54
Економія при броні: -8,80 грн