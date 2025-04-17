Київ (адресу не вказано)
Доступно в 461 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
93,40
Економія при броні: -10,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
90,43
Економія при броні: -8,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
104,45
Економія при броні: -3,13 грн
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
104,40
Економія при броні: -22,39 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм