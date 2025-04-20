Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,60
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,77
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,81
Економія при броні: -4,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,03
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
92,08
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,51
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
93,09
Економія при броні: -3,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
110,46
Економія при броні: -6,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
110,64
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
109,91
Економія при броні: -6,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
111,32
Економія при броні: -7,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
91,87
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,86
Економія при броні: -12,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,52
Економія при броні: -10,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм