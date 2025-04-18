Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,13
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,10
Економія при броні: -12,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,03
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
104,40
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
103,85
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
101,65
Економія при броні: -5,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
91,82
Економія при броні: -5,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,10
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
79,97
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
103,19
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,82
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Європейська, 85
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
101,68
Економія при броні: -5,01 грн