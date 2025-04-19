Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,21
Економія при броні: -4,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
100,23
Економія при броні: -8,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,42
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,00
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,10
Економія при броні: -17,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,13
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
93,30
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,67
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
87,91
Економія при броні: -4,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,56
Економія при броні: -12,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,98
Економія при броні: -9,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,85
Економія при броні: -5,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
101,13
Економія при броні: -3,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
97,26
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,51
Економія при броні: -8,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,41
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
94,39
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,12
Економія при броні: -7,16 грн