Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,76
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
105,40
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,32
Економія при броні: -6,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,00
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
96,59
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,00
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
95,03
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
98,33
Економія при броні: -10,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
108,33
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
99,03
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
107,63
Економія при броні: -3,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
100,24
Економія при броні: -5,58 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
104,40
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вікаїр® таблетки блістер №10
Галичфарм