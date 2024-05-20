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Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Одеса (40651) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 271 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: пакет (3)
177,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4), пакет (1)
203,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), пакет (3)
192,80
Економія: -10,55 грн
182,25 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: порошок для орального розчину (2)
238,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: порошок для орального розчину (4)
198,40 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: порошок для орального розчину (1)
215,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: порошок для орального розчину (4)
209,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: порошок для орального розчину (4)
199,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5), пакет (2)
215,92
Економія: -36,74 грн
179,18 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: порошок для орального розчину (2)
213,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), пакет (3)
189,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5)
206,54
Економія: -28,12 грн
178,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
261,99
Економія: -69,82 грн
192,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
185,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: пакет (3)
191,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
215,38
Економія: -29,06 грн
186,32 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
195,73
Економія: -22,25 грн
173,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), пакет (2)
216,25
Економія: -37,83 грн
178,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
249,99
Економія: -57,82 грн
192,17 грн