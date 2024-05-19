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Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Львів (40651) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
199,85 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
255,05
Економія: -34,41 грн
220,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
202,42 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
200,69
Економія: -2,37 грн
198,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), пакет (2)
199,28
Економія: -19,36 грн
179,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -43,81 грн
192,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
199,85 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
212,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
173,38 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
195,58 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2), пакет (2)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
199,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -61,81 грн
192,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
227,99
Економія: -35,81 грн
192,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
199,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), пакет (2)
184,97
Економія: -12,71 грн
172,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), пакет (2)
206,38
Економія: -31,28 грн
175,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
199,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -28,81 грн
192,18 грн