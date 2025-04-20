Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
307,96
Економія при броні: -36,16 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
373,00
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
318,90
Економія при броні: -34,69 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
380,81
Економія при броні: -45,15 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
217,12
Економія при броні: -11,15 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
303,00
Економія при броні: -49,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
370,93
Економія при броні: -97,03 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
329,10
Економія при броні: -47,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
383,00
Економія при броні: -32,10 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
253,85
Економія при броні: -8,86 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
520,13
Економія при броні: -18,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
308,20
Економія при броні: -26,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
404,12
Економія при броні: -56,38 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
326,72
Економія при броні: -37,99 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
385,53
Економія при броні: -47,52 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
373,90
Економія при броні: -58,52 грн