Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
263,05
Економія при броні: -30,52 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
580,87
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
305,70
Економія при броні: -18,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
362,30
Економія при броні: -20,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
216,33
Економія при броні: -27,49 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,83
Економія при броні: -61,41 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
567,11
Економія при броні: -64,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
309,80
Економія при броні: -22,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
250,99
Економія при броні: -23,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
230,90
Економія при броні: -21,95 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
555,17
Економія при броні: -52,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,88
Економія при броні: -44,02 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
561,95
Економія при броні: -59,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
339,62
Економія при броні: -40,56 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
410,34
Економія при броні: -18,87 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
591,93
Економія при броні: -27,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
209,60
Економія при броні: -9,60 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
214,81
Економія при броні: -23,59 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
408,97
Економія при броні: -16,79 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
589,68
Економія при броні: -24,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,70
Економія при броні: -34,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
306,09
Економія при броні: -18,14 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн