Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
413,82
Економія при броні: -25,80 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
313,30
Економія при броні: -11,53 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
381,55
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
323,61
Економія при броні: -36,22 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
388,95
Економія при броні: -43,82 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
556,98
Економія при броні: -28,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
319,26
Економія при броні: -46,85 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
414,72
Економія при броні: -69,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
401,42
Економія при броні: -13,24 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
141,53
Економія при броні: -6,23 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
334,10
Економія при броні: -46,04 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
387,18
Економія при броні: -42,22 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
558,91
Економія при броні: -30,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
578,44
Економія при броні: -82,37 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,80
Економія при броні: -17,34 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
394,16
Економія при броні: -21,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
369,50
Економія при броні: -54,69 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
590,18
Економія при броні: -29,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА