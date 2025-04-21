Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
292,81
Економія при броні: -16,16 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
258,15
Економія при броні: -34,75 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
563,58
Економія при броні: -80,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
405,83
Економія при броні: -67,28 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
181,83
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
344,11
Економія при броні: -21,09 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
417,00
Економія при броні: -25,56 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
601,89
Економія при броні: -36,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
224,83
Економія при броні: -9,62 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
273,01
Економія при броні: -11,68 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
394,13
Економія при броні: -63,87 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
603,49
Економія при броні: -38,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
417,09
Економія при броні: -40,85 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
579,47
Економія при броні: -82,66 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
327,30
Економія при броні: -34,43 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
402,43
Економія при броні: -26,19 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
606,14
Економія при броні: -86,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
312,00
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА