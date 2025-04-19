Львів (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,00
Економія при броні: -53,20 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
402,17
Економія при броні: -54,31 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
494,84
Економія при броні: -30,11 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
307,10
Економія при броні: -19,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
117,35
Економія при броні: -7,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
214,59
Економія при броні: -11,61 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
328,19
Економія при броні: -41,49 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
403,61
Економія при броні: -61,05 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
593,27
Економія при броні: -76,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,83
Економія при броні: -42,16 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
397,04
Економія при броні: -53,28 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
305,80
Економія при броні: -18,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
130,86
Економія при броні: -20,84 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
544,80
Економія при броні: -51,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
311,20
Економія при броні: -23,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
337,17
Економія при броні: -8,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
307,80
Економія при броні: -20,50 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
362,30
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
316,11
Економія при броні: -45,93 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
414,10
Економія при броні: -52,98 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
198,60
Економія при броні: -6,20 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
299,40
Економія при броні: -12,10 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
344,00
Економія при броні: -14,60 грн