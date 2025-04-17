Київ (адресу не вказано)
Доступно в 643 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
538,90
Економія при броні: -36,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
222,93
Економія при броні: -33,87 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
571,64
Економія при броні: -86,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
321,90 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
131,39
Економія при броні: -16,72 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
569,06
Економія при броні: -49,27 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
407,08
Економія при броні: -61,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,92
Економія при броні: -17,46 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
378,22
Економія при броні: -36,06 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
567,81
Економія при броні: -86,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
309,20
Економія при броні: -12,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,00 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
523,40
Економія при броні: -20,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,17
Економія при броні: -14,71 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
387,85
Економія при броні: -53,53 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,69
Економія при броні: -24,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,50 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
329,41
Економія при броні: -46,23 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
124,84
Економія при броні: -18,86 грн