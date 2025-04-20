Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
539,92
Економія при броні: -52,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
389,89
Економія при броні: -19,38 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
404,38
Економія при броні: -62,61 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
352,93
Економія при броні: -28,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
380,07
Економія при броні: -61,41 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
111,23
Економія при броні: -4,39 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
370,76
Економія при броні: -55,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
338,79
Економія при броні: -15,83 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
559,86
Економія при броні: -38,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
347,08
Економія при броні: -32,01 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
336,62
Економія при броні: -13,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
590,98
Економія при броні: -70,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
387,50
Економія при броні: -39,08 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
199,60
Економія при броні: -31,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
342,28
Економія при броні: -21,44 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
415,86
Економія при броні: -67,44 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
572,60
Економія при броні: -67,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
341,46
Економія при броні: -18,69 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
396,71
Економія при броні: -48,29 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
571,27
Економія при броні: -65,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
364,50
Економія при броні: -26,80 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
359,45
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,94
Економія при броні: -45,17 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
579,71
Економія при броні: -73,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
506,05
Економія при броні: -18,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
566,70 грн