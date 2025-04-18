Харків (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
292,15
Економія при броні: -9,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
401,46
Економія при броні: -13,46 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
580,36
Економія при броні: -19,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
560,23
Економія при броні: -75,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
323,81
Економія при броні: -14,00 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
244,34
Економія при броні: -22,78 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,60
Економія при броні: -58,23 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
355,98
Економія при броні: -18,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
375,20
Економія при броні: -15,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА