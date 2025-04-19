Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
313,74
Економія при броні: -25,78 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,66
Економія при броні: -17,24 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
319,49
Економія при броні: -31,53 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,02
Економія при броні: -16,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
330,25
Економія при броні: -22,57 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
315,70
Економія при броні: -28,60 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
388,70
Економія при броні: -39,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
539,70
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
374,70
Економія при броні: -25,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
506,90
Економія при броні: -3,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
313,80
Економія при броні: -35,41 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
411,08
Економія при броні: -69,10 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
335,15
Економія при броні: -13,82 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
388,00
Економія при броні: -44,60 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
527,37
Економія при броні: -21,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
340,77
Економія при броні: -62,38 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
407,65
Економія при броні: -65,67 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
582,82
Економія при броні: -87,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
323,26
Економія при броні: -44,87 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
396,15
Економія при броні: -54,17 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
333,84
Економія при броні: -40,08 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
394,25
Економія при броні: -63,05 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
527,78
Економія при броні: -88,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
388,33
Економія при броні: -53,56 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
109,42
Економія при броні: -17,98 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
133,61
Економія при броні: -22,03 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
580,81
Економія при броні: -100,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
201,59
Економія при броні: -7,56 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,53
Економія при броні: -11,46 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
356,15
Економія при броні: -11,64 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
552,05
Економія при броні: -33,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
303,92
Економія при броні: -16,74 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
396,86
Економія при броні: -65,66 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,40 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
390,50 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
213,80 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
307,90
Економія при броні: -51,87 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
373,21
Економія при броні: -30,63 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
463,40
Економія при броні: -58,86 грн