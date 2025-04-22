Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
408,42
Економія при броні: -12,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
304,30
Економія при броні: -6,80 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
359,70
Економія при броні: -2,40 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
562,70
Економія при броні: -47,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
402,25
Економія при броні: -47,26 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
364,80
Економія при броні: -22,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,43
Економія при броні: -31,62 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
260,35
Економія при броні: -33,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
101,90
Економія при броні: -2,83 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
387,34
Економія при броні: -45,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
115,25
Економія при броні: -17,65 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
381,02
Економія при броні: -39,99 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
194,73
Економія при броні: -11,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
387,07
Економія при броні: -45,14 грн
Амприл® таблетки 10 мг блістер №30
КРКА
518,17
Економія при броні: -21,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Амприл® таблетки 1.25 мг блістер №30
КРКА
215,30 грн
Амприл® таблетки 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,70 грн
Амприл® таблетки 5 мг блістер №30
КРКА
393,30 грн