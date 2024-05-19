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Амприл® таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (85715) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
371,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
457,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
486,99
Економія: -55,42 грн
431,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
356,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
448,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
542,99
Економія: -111,42 грн
431,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -18,42 грн
431,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
450,26
Економія: -73,11 грн
377,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
511,33
Економія: -44,25 грн
467,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
476,99
Економія: -45,42 грн
431,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
473,99
Економія: -42,42 грн
431,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
457,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
448,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
468,99
Економія: -37,42 грн
431,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
358,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
512,99
Економія: -81,42 грн
431,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
457,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
457,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (20)
575,99
Економія: -144,42 грн
431,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
457,60 грн