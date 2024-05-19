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Амприл® таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (85715) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 448 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
467,99
Економія: -36,42 грн
431,57 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: блістер (2)
553,20
Економія: -115,60 грн
437,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
420,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), блістер (1)
456,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
408,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
467,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -126,42 грн
431,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: блістер (2)
381,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
448,80
Економія: -96,51 грн
352,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
501,89
Економія: -45,90 грн
455,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
468,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
487,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
483,60
Економія: -23,57 грн
460,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
458,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -17,42 грн
431,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
430,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
542,44
Економія: -138,72 грн
403,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
458,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
444,10
Економія: -95,22 грн
348,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), блістер (1)
501,54
Економія: -46,00 грн
455,54 грн