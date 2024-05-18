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Амприл® таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (85715) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
488,28
Економія: -31,34 грн
456,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
458,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
467,37 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
471,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
458,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
474,98
Економія: -30,28 грн
444,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
458,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
482,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
453,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
454,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
453,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
494,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
458,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
501,78
Економія: -63,19 грн
438,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
458,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
374,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
395,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (2)
463,49
Економія: -19,79 грн
443,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
467,16
Економія: -27,14 грн
440,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
509,48
Економія: -52,00 грн
457,48 грн