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Амприл® таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (85707) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
350,53
Економія: -38,66 грн
311,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
331,28
Економія: -18,97 грн
312,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
297,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
352,99
Економія: -53,19 грн
299,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
357,00
Економія: -46,20 грн
310,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
317,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
315,99
Економія: -16,19 грн
299,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
327,67
Економія: -32,66 грн
295,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
311,85 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки (20)
319,95
Економія: -10,94 грн
309,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
335,90
Економія: -32,50 грн
303,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
317,88
Економія: -14,88 грн
303,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
370,09
Економія: -58,06 грн
312,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
317,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
317,60 грн