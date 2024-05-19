Амприл® таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (85707) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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D.s.
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
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Всього: таблетки (20)
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Львів, вул. Русових, 1