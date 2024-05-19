Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)Інгібітори АПФ монокомпонентніРаміприлАмприл®Ціни в аптеках

Амприл® таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (85707) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
346,26
Економія: -46,72 грн
299,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
291,29 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
339,78
Економія: -21,78 грн
318,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -41,74 грн
299,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
290,94 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
310,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -88,74 грн
299,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (10)
310,99
Економія: -11,74 грн
299,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
317,93
Економія: -15,23 грн
302,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
384,00
Економія: -84,70 грн
299,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
341,83
Економія: -50,79 грн
291,04 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
317,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -34,74 грн
299,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -26,74 грн
299,25 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (20)
310,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (20)
338,99
Економія: -39,74 грн
299,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
289,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
335,99
Економія: -36,74 грн
299,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
364,99
Економія: -65,74 грн
299,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки (20)
387,99
Економія: -88,74 грн
299,25 грн