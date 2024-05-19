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Амприл® таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (85707) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 693 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
329,99
Економія: -30,74 грн
299,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
384,50
Економія: -85,20 грн
299,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
292,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
312,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19), блістер (2)
311,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: блістер (2)
283,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), блістер (1)
337,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
397,99
Економія: -98,74 грн
299,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
274,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
337,80
Економія: -83,43 грн
254,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
383,80
Економія: -84,50 грн
299,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
384,50
Економія: -85,20 грн
299,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: таблетки (20)
349,78
Економія: -44,63 грн
305,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
315,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: блістер (2)
326,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
411,35
Економія: -104,67 грн
306,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: блістер (2)
374,80
Економія: -75,50 грн
299,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
371,52
Економія: -51,78 грн
319,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -12,74 грн
299,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
329,40
Економія: -30,10 грн
299,30 грн