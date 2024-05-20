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Амприл® таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (85699) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
321,00
Економія: -66,00 грн
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (20)
288,18
Економія: -34,77 грн
253,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
262,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
293,99
Економія: -46,34 грн
247,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
260,99
Економія: -13,34 грн
247,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
262,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
261,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
279,50
Економія: -22,45 грн
257,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
279,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки (20)
303,35
Економія: -45,11 грн
258,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,20 грн