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Амприл® таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Львів (85699) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
272,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
282,08
Економія: -18,08 грн
264,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -34,76 грн
247,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (2)
240,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -73,76 грн
247,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -9,76 грн
247,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (20)
264,36
Економія: -12,66 грн
251,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
282,50
Економія: -28,63 грн
253,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
274,99
Економія: -27,76 грн
247,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (10)
268,99
Економія: -21,76 грн
247,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
262,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
231,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
276,99
Економія: -29,76 грн
247,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
262,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
272,54
Економія: -20,34 грн
252,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
340,99
Економія: -93,76 грн
247,23 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
256,00 грн