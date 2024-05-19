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Амприл® таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Київ (85699) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 570 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
271,99
Економія: -24,76 грн
247,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
287,70
Економія: -36,80 грн
250,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
227,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
262,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
233,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), блістер (1)
266,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -81,76 грн
247,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
232,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
261,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
336,80
Економія: -85,37 грн
251,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
304,60
Економія: -53,70 грн
250,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
266,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: блістер (2)
245,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
262,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -11,76 грн
247,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1), блістер (2)
294,09
Економія: -74,45 грн
219,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
307,56
Економія: -43,57 грн
263,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
325,86
Економія: -9,78 грн
316,08 грн