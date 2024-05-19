Амприл® таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Київ (85699) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А