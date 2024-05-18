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Амприл® таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Харків (85699) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
277,93
Економія: -16,63 грн
261,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (2)
259,68 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
271,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (1)
257,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (2)
237,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
281,46
Економія: -31,16 грн
250,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (1)
279,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: блістер (2)
268,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
267,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -31,32 грн
246,67 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
251,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
232,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
304,97
Економія: -37,80 грн
267,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
262,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1), блістер (1)
272,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
271,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (2)
278,91
Економія: -15,38 грн
263,53 грн