Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)Інгібітори АПФ монокомпонентніРаміприлАмприл®Ціни в аптеках

Амприл® таблетки 1,25 мг блістер, №30 - Київ (85691) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
174,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
184,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
169,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
174,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
189,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
185,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
174,40 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
237,70
Економія: -60,23 грн
177,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
191,31
Економія: -28,45 грн
162,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
176,03
Економія: -15,76 грн
160,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
174,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
174,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
139,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
174,40 грн