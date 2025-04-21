Мерказоліл-Здоров'я (Mercazolil-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
335,68
Економія при броні: -32,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
383,50
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
335,01
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
331,82
Економія при броні: -28,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
330,13
Економія при броні: -26,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
334,38
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
332,08
Економія при броні: -13,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
318,51
Економія при броні: -34,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
339,03
Економія при броні: -54,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн