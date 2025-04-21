Мерказоліл-Здоров'я (Mercazolil-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
409,31
Економія при броні: -20,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
351,99
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
324,92
Економія при броні: -21,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
333,26
Економія при броні: -49,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
319,80
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
325,77
Економія при броні: -52,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
406,48
Економія при броні: -54,69 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
341,20
Економія при броні: -57,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я