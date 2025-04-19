Мерказоліл-Здоров'я (Mercazolil-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
346,70
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
351,50
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
335,56
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
335,33
Економія при броні: -31,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,10
Економія при броні: -84,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
319,50
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
336,13
Економія при броні: -47,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
319,50
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я