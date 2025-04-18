Мерказоліл-Здоров'я (Mercazolil-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
315,89
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
317,02
Економія при броні: -29,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
397,78
Економія при броні: -45,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
300,38
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
317,54
Економія при броні: -35,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
334,63
Економія при броні: -52,00 грн