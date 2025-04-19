Мерказоліл-Здоров'я (Mercazolil-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
359,39
Економія при броні: -15,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
326,21
Економія при броні: -13,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
319,50
Економія при броні: -16,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
333,67
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
358,43
Економія при броні: -14,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
305,40
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
326,59
Економія при броні: -18,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
330,33
Економія при броні: -17,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
364,20
Економія при броні: -20,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
318,39
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
402,99
Економія при броні: -51,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
410,42
Економія при броні: -51,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
412,74
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
390,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
316,19
Економія при броні: -50,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
316,38
Економія при броні: -50,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я
309,40
Економія при броні: -27,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Мерказоліл-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорація Здоров'я